Перевести 2 25/36 в десятичную дробь ПЛИЗ!
Математика
Перевести 2 25/36 в десятичную дробь ПЛИЗ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 целых 25/36= 97/36= 4,69
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