Перевести 36 км/ч в м/с 360 км в м 2,5ч в с 80 км в м 6км/мин в м/с срочно

Физика
Перевести 36 км/ч в м/с 360 км в м 2,5ч в с 80 км в м 6км/мин в м/с срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10м/с 360000м 9000 с 80000м 1,667 м/с
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