Перевести 36 км/ч в м/с 360 км в м 2,5ч в с 80 км в м 6км/мин в м/с срочно

Физика

Перевести 36 км/ч в м/с 360 км в м 2,5ч в с 80 км в м 6км/мин в м/с срочно

Автор: Гость