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Перевести метр в секунду 72 км/ч 80 км/ч
Физика
Перевести метр в секунду 72 км/ч 80 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72/3,6=20м/с 80/3,6=22,2м/с
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