lt;pgt;Что такое объемные фигуры?lt;/pgt;

Русский язык
lt;pgt;Что такое объемные фигуры?lt;/pgt;
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это куб,шар,пирамида и другие
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