lt;pgt;Что такое объемные фигуры?lt;/pgt;
Русский язык
lt;pgt;Что такое объемные фигуры?lt;/pgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это куб,шар,пирамида и другие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
10 пословиц и поговорок со словами "родной язык" "родное слово" В.И.Даль толковый словарь. Срочно чуваки, 20 баллов, как никак .
Русский язык
Геометрия
Дан квадрат ABCD, сторона которого равна единице. Вычислите: 1)(вектор)АВ*(вектор)CD; 2)(??ектор)АВ*(вектор)АС; 3) (вектор)АС*(вектор)ВD; 4) ((вект...