Помогите!!!420!!!!!!!!!!!!!!
Алгебра
Помогите!!!420!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5*80+2*140=400+280=680 2)300-4*58=400-232=168
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