Перевести СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Английский язык
Перевести СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переклади в словнику або переклачу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача.Для спортивного кружка привезли 49 спортивных костюмов.Из них 20 костюмов выделили для учеников младших коассов.Сколько спортивных костюмов ...
Ответить
Математика
Периметр прямоугольника равен 76 см. Найди его площадь, если ширина меньше длины на 4 см. (без уравнений пожалуйста)
Ответить
Геометрия
Разложить на множители пожалуйста 1)2a+6 2)8m-12n 3)9m^8+6m^5 4)y^2+by 5)4x^5-7x^4 6)12x^2y-18xy^2+30xy
Ответить
Математика
Вычислить,применив распределительный закон умножения: 27*21
Ответить
Русский язык
Д.п слова радость и слова день
Ответить