Перевидите на русский СРОЧНО

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Гость:
День матери (март в Великобритании, май в США) в Великобритании Матери 'D s празднуется три недели до Пасхи. В США День матери является 2-е воскресенье мая. В этот день мать получает благодарности все, что она делает для своих детей и семьи. Традиционно ее муж и дети приносят ей завтрак в постель и купить ей небольшой подарок. Взрослые посещают своих матерей, приносят цветы и представляет или отправить им специальные карты
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