Перевидите пожл!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

- Как насчет пасты с курицей в томатном соусе сегодня на ужин? -Звучит заманчиво! У нас есть что-нибудь из этого? -Давай посмотрим в шкаф. -У нас есть немного пасты и немного томатного соуса. -У нас есть лук? -У нас есть много лука, но у нас нет чеснока -У нас есть сыр? -У нас много сыра, но нет курицы. И нет оливкового масла. -Ок. Тогда давай составим список покупок.