Перевидите пожл!!!!!!!!!!

Английский язык
Перевидите пожл!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Как насчет пасты с курицей  в томатном соусе сегодня на ужин? -Звучит заманчиво! У нас есть что-нибудь из этого? -Давай посмотрим в шкаф. -У нас есть немного пасты и немного томатного соуса. -У нас есть лук? -У нас есть много лука, но у нас нет чеснока -У нас есть сыр? -У нас много сыра, но нет курицы. И нет оливкового масла.  -Ок. Тогда давай составим список покупок.
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