В каком ряду оба слова пишутся слитно (Пол) пути, (юго) запад Лесоруб, (Пол) страны Зоомагазин, (Пол) лимона (Полу) станок, (Пол) Антарктиды
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В каком ряду оба слова пишутся слитно (Пол) пути, (юго) запад Лесоруб, (Пол) страны Зоомагазин, (Пол) лимона (Полу) станок, (Пол) Антарктиды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полпути, юго-запад лесоруб, полстраны зоомагазин, пол-лимона полустанок, пол-Антарктиды правильный ответ: лесоруб, полстраны
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