Помогите пожалуйста сочинить сказку про имя числительное. Заранее спасибо.

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Как ноль стал королём. Было такое государство имя числительное. Там живут числа. Такие порядки в этой стране 1)Имя Числительное это часть речи оно обозначает количество ,а также порядок при счёте имя числительное отвечают на вопросы (сколько?) и (какой?) они также делятся на количественные и порядковые изменяются они по падежам 2)Они могут быть разными членами предложения. Но этому государству нужен был король. И тут числители подумали "Кто разделит числители на три группы тому мы присвоим звание короля"Первым справился ноль "Как он это сделал"? 1. Группа) целые числа 8 букв 15 бумаг 2.Дробные числа) 3,5 6,9 и т.д. 3.Несколько предметов как одно целое 2 щенят 5 учеников-это собирательные числа Всем числительным понравилось это и так ноль стал королём.