Туристы плыли на 6 лодках по (икс) человек в каждой лодке и еще (игрик) туристов плыли на плоту. Сколько всего плыло туристов?
Математика
Туристы плыли на 6 лодках по (икс) человек в каждой лодке и еще (игрик) туристов плыли на плоту. Сколько всего плыло туристов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ : всего плыли 6×х+y
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