Туристы плыли на 6 лодках по (икс) человек в каждой лодке и еще (игрик) туристов плыли на плоту. Сколько всего плыло туристов?

Математика

Туристы плыли на 6 лодках по (икс) человек в каждой лодке и еще (игрик) туристов плыли на плоту. Сколько всего плыло туристов?

Автор: Гость