Перевидите срочно пожалуйста !!!!

Гость: Гость:

Представь, что ты хочешь объяснить английский другу по переписке что такое дача ? Используйте информацию в тексте , расскажи в классе. Расскажи о Что это гды ты можешь это [ дачу] найти? и как люди используют? Голосуй за лучшее описание. Объясни [почему] напиши о твоей даче и чем ты любишь там заниматься?