Перевидите срочно пожалуйста !!!!

Английский язык
Перевидите срочно пожалуйста !!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Представь, что ты хочешь объяснить английский другу по переписке что такое дача ? Используйте информацию в тексте , расскажи в классе. Расскажи о Что это гды ты можешь это [ дачу] найти? и как люди используют? Голосуй за лучшее описание. Объясни [почему] напиши о твоей даче и чем ты любишь там заниматься?
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