Перевод My Favourite School Subject

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Перивод текста Менің арман мектебім тыныш көшеде орналаспақшы.Мектептің жанынд?? әдемі бұрқақ, кіреберісі өте ыңғайлы, кең.Мектепте жарық, кең, қ...
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