Перевод на английский мы , вы , они, оно,
Английский язык
Перевод на английский мы , вы , они, оно,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы- we Вы- you Они- they Оно- it
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