Составьте небольшой рассказ о жизни своих сверстников представителей различных ??лоев в средневековом замке
История
Составьте небольшой рассказ о жизни своих сверстников представителей различных ??лоев в средневековом замке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А конкретней можешь описать что требуют?
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