Перевод текста computers the software and the hardware
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Перевод текста computers the software and the hardware
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Компьютеры,программное обеспечение и аппаратные средства
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