Среднее арифметическое двух чисел равно 8,5. Найди эти числа, если одно из них на 2,8 больше другого.
Математика
Среднее арифметическое двух чисел равно 8,5. Найди эти числа, если одно из них на 2,8 больше другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+x+2,8/2=8,5 2x+2,8/2=8,5 2(x+1,4)/2=8,5 x+1,4=8,5 x=8,5 - 1,4 x=7,1 Числа будут равны Первое число 7,1 Второе число 9,9
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