Переводите числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную, шестн??дцатеричную. 369, 3269; 83.72; 596.103; 1658. Сделайте пожалуйста с полным решением)
Информатика
Переводите числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную, шестн??дцатеричную. 369, 3269; 83.72; 596.103; 1658. Сделайте пожалуйста с полным решением)
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Гость:
Я еще 2 сделала, не знаю как вложить..(
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