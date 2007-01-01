Воду какой массы можно нагреть от 30 °С до кипения, израсходовав 2 кг дров? Потерями тепла пренебречь
Физика
Воду какой массы можно нагреть от 30 °С до кипения, израсходовав 2 кг дров? Потерями тепла пренебречь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В справочнике узнать удельную теплоту сгорания дров q, удельную теплоёмкость воды c Q=qm(дров) t2-t1=100-30=70 Q=cm(воды) (t2-t1)=cm(воды) *70 m=Q/c*70=(qm(дров) /c*70)
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