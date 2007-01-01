Самый длинный в мире тоннель соединяет под водой японские острова хонсю их Hokkaido и его продвижения писят 4 км в 2007-м году был введён в строй самый длинный сухопутной панель в горах швейцарии его длина на 19.400 м меньше ка...
Математика
Самый длинный в мире тоннель соединяет под водой японские острова хонсю их Hokkaido и его продвижения писят 4 км в 2007-м году был введён в строй самый длинный сухопутной панель в горах швейцарии его длина на 19.400 м меньше какова длина горного там Неля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54 км=54 000 м 54 000 - 19 400 =34 600 м Ответ:34 600 м или 34,6 км
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