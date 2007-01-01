Самый длинный в мире тоннель соединяет под водой японские острова хонсю их Hokkaido и его продвижения писят 4 км в 2007-м году был введён в строй самый длинный сухопутной панель в горах швейцарии его длина на 19.400 м меньше ка...

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Самый длинный в мире тоннель соединяет под водой японские острова хонсю их Hokkaido и его продвижения писят 4 км в 2007-м году был введён в строй самый длинный сухопутной панель в горах швейцарии его длина на 19.400 м меньше какова длина горного там Неля

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