В каком предложении основания для постановки тире отличаются от других: а) Остр??й язык – дарование, длинный язык – наказание; б) Разумно жить – минутой дорожить; в) Вдали показалась пристань - маленький красный домик; г) ...

Русский язык

В каком предложении основания для постановки тире отличаются от других: а) Остр??й язык – дарование, длинный язык – наказание; б) Разумно жить – минутой дорожить; в) Вдали показалась пристань - маленький красный домик; г) Для туриста самое важное – удобная обувь Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость