В каком предложении основания для постановки тире отличаются от других: а) Остр??й язык – дарование, длинный язык – наказание; б) Разумно жить – минутой дорожить; в) Вдали показалась пристань - маленький красный домик; г) ...
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В каком предложении основания для постановки тире отличаются от других: а) Остр??й язык – дарование, длинный язык – наказание; б) Разумно жить – минутой дорожить; в) Вдали показалась пристань - маленький красный домик; г) Для туриста самое важное – удобная обувь Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) т.к. во всех остальных предложениях сущ. в И.п. , а в б) начачальная форма гл.
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