Решите пожалуйста, хотя бы на "3". Спасибо.
Математика
Решите пожалуйста, хотя бы на "3". Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) А=(-4;3), В=(0;5] A∪B=(-4;5] A∩B=(0;3)
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