Какой падеж у слова солнышко в предложение у муравьёв ведь строго только солнышко на закат все домой бегут
Русский язык
Какой падеж у слова солнышко в предложение у муравьёв ведь строго только солнышко на закат все домой бегут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложный падеж ....
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