Начерти прямоугольник ширина которого равна 2 см а длина на 3 см больше . найди периметр этогопрямоугольника.
Математика
Начерти прямоугольник ширина которого равна 2 см а длина на 3 см больше . найди периметр этогопрямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина - 2 см длина - 2+3=5 см Рпрямоугольника = 2(а+в) Рпрямоугольника= 2(2+5)=14 см
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