Начерти прямоугольник ширина которого равна 2 см а длина на 3 см больше . найди периметр этогопрямоугольника.

Математика
Начерти прямоугольник ширина которого равна 2 см а длина на 3 см больше . найди периметр этогопрямоугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина - 2 см длина - 2+3=5 см Рпрямоугольника = 2(а+в) Рпрямоугольника= 2(2+5)=14 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Ребята, напишите доклад примерно на половину листа А4 на тему: Как изменились с течением времени представление людей о многообразии полезных ископа...
Ответить
Литература
Написать краткое содержание (сочинение) иван царевич и серый волк
Ответить
Математика
Запишите 4числа,кратных числу13
Ответить
Математика
Найдите пятизначное число, каждая цифра которого на единицу больше предыдущей, а сумма цифр равна 30.
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста написать отзыв "Приключения Тома Сойера"
Ответить