Начерти прямоугольник ширина которого равна 2 см а длина на 3 см больше . найди периметр этогопрямоугольника.

Математика

Начерти прямоугольник ширина которого равна 2 см а длина на 3 см больше . найди периметр этогопрямоугольника.

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