Найдите пятизначное число, каждая цифра которого на единицу больше предыдущей, а сумма цифр равна 30.

Математика
Найдите пятизначное число, каждая цифра которого на единицу больше предыдущей, а сумма цифр равна 30.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45678 либо 87654 8+7+6+5+4=30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста написать отзыв "Приключения Тома Сойера"
Ответить
География
Черты рационального или нерационального природопользования по отношению к природным ресурсам для развития промышленности ФРГ
Ответить
Математика
Решите пожалуйста 232 1)пример
Ответить
Русский язык
Задание 6. Современный компьютер оснащен программой, проверяющей текст на наличие орфографических ошибок. Это очень удобно. Однако есть такие о...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста очень Сочинение. план Описание с элементами рассуждения ??о картине Основная часть - описание с элементами рассуждени...
Ответить