Найдите пятизначное число, каждая цифра которого на единицу больше предыдущей, а сумма цифр равна 30.
Математика
Найдите пятизначное число, каждая цифра которого на единицу больше предыдущей, а сумма цифр равна 30.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45678 либо 87654 8+7+6+5+4=30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Черты рационального или нерационального природопользования по отношению к природным ресурсам для развития промышленности ФРГ
Математика
Русский язык
Задание 6. Современный компьютер оснащен программой, проверяющей текст на наличие орфографических ошибок. Это очень удобно. Однако есть такие о...