Помогите пожалуйста написать отзыв "Приключения Тома Сойера"
Литература
Помогите пожалуйста написать отзыв "Приключения Тома Сойера"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне очень понравилась эта книга .этот шаловливый мальчишка покорил меня своими приключениями
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