Написать краткое содержание (сочинение) иван царевич и серый волк

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краткое содержание - Иван Царевич и Серый волк Это русская народная сказка о царе Берендее, его трех сыновьях и о Сером волке. У царя Берендея был сад, а Жар-птица повадилась красть в саду яблоки. И вот как узнал царь про Жар-птицу, так и затосковал. И отправились его сыновья, три брата по свету искать Жар-птицу. У Ивана-царевича Серый волк съел коня, но потом решил помогать царевичу, показал ему, где Жар-птица, а потом и конь златогривый и Елена Прекрасная. Во всем ему помогал. И все было бы хорошо, если бы не коварные братья, которые убили брата во сне, а все сокровища забрали. Но серый волк и тут поспел - Ивана-царевича оживил, а братьев жестоко наказал. Больше всего мне понравилось, как Серый волк помогал Ивану-Царевичу, хоть тот и много раз его ослушался. Вот так, если не слушаться, так можно много неприятностей на свою голову найти. Но снова добро, взаимопомощь и упорство были вознаграждены, и все закончилось хорошо.