Составить сказку из слов: ключ, шляпа, лодка, сторож, кабинет, дорога, дождь. написа??ь адекватную сказку (не писать типа сторож уронил ключ в воду и поплыл на лодке.)

Гость: Гость:

Гуляя по лесу мальчик потерял ключ от дома, он понимал что мама будет ругать и решил взять запасной ключик у деда.К слову сказать дед его работал сторожем на другом берегу реки. но мальчик не испугался трудностей и надев соломенную шляпу что бы солнце не напкело он отправился в путь. подойдя к берегу он увидел лодку и решил плыть на ней. сил у него было немного и пока он переправился до соседнего берега погода изменилась пошёл дождь и дорогу размыли крупные капельки воды,но мальчик не завалялся. дойдя до дома дедушки он зашёл в его кабинет и попросил ключ. дедушка с радостью напоил внука чаем и отдал ему то за чем был проделан столь долгий путь