Здравствуйте! Необходимо срочно написать сочинение в формате ЕГЭ по русскому язы??у по тексту. Объем сочинения: 150-180 слов. Текст: "Мне вспоминается история лётчика-штурмовика Виктора Шахова — история, конца которой я ещё не ...

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Здравствуйте! Необходимо срочно написать сочинение в формате ЕГЭ по русскому язы??у по тексту. Объем сочинения: 150-180 слов. Текст: "Мне вспоминается история лётчика-штурмовика Виктора Шахова — история, конца которой я ещё не знаю, но начало её удивительно;* Шахов уходил на десятки штурмовок. И каждый раз это было открытым вопросом — жить или умереть, и каждый раз он решал это! в свою пользу, пока однажды его самолёт не сожгли в глубоком немец;! ком тылу. Шахов выбросился на парашюте и пошёл через фронт. Была зима, он шёл долго и мучительно, почти босой, и отморозил ноги. Когда Шахов наконец дошёл, то, несмотря на все старания врачей, спасти! ноги было уже нельзя. Ему отняли обе ступни. Он долго лежал в госпитале, пока ему не сделали хорошие протезы, при помощи которых! он не как прежде, но всё-таки смог ходить. Казалось бы, ему осталось! только поехать домой, в маленький городок на Оке, где ждали его род*| ные. Но Шахов добился, чтобы его вернули в полк. Ему дали работу! в штабе полка, и ежедневно он завистливо провожал глазами вылетав j ших на штурмовку товарищей. Прошло несколько месяцев. Шахов часто ходил на аэродром — он забирался в кабину штурмовик ка и подолгу возился там. Наконец он подал рапорт командиру полка о том, что хочет и может летать: он всё проверил, протезы не могут служить препятствием. Командир полка сначала не хотел даже слушать его. Шахов настаивал и доказывал: он как одержимый добивался правя летать, потому что дело шло о счастье его жизни. А это счастье он видел единственно в том, чтобы лично продолжать воевать до тех пор, пока! будет длиться война. Сила его упорства была такова, что командир полка в конце концов согласился и подал командиру дивизии рапорта в котором поддерживал просьбу Шахова. Командир дивизии так же,1 как и командир полка, сначала не хотел об этом и слышать, но в желании Шахова была та русская сила духа, та решимость идти до конца, которую невозможно отвергнуть. Кончилось тем, что он поддержав перед штабом армии просьбу Шахова. Я не знаю, разрешили Шахову летать или нет, но когда я думаю о том, что мы непременно победим, я вспоминаю Шахова."

Автор: Гость