Здравствуйте! Необходимо срочно написать сочинение в формате ЕГЭ по русскому язы??у по тексту. Объем сочинения: 150-180 слов. Текст: "Мне вспоминается история лётчика-штурмовика Виктора Шахова — история, конца которой я ещё не ...
Русский язык
Здравствуйте! Необходимо срочно написать сочинение в формате ЕГЭ по русскому язы??у по тексту. Объем сочинения: 150-180 слов. Текст: "Мне вспоминается история лётчика-штурмовика Виктора Шахова — история, конца которой я ещё не знаю, но начало её удивительно;* Шахов уходил на десятки штурмовок. И каждый раз это было открытым вопросом — жить или умереть, и каждый раз он решал это! в свою пользу, пока однажды его самолёт не сожгли в глубоком немец;! ком тылу. Шахов выбросился на парашюте и пошёл через фронт. Была зима, он шёл долго и мучительно, почти босой, и отморозил ноги. Когда Шахов наконец дошёл, то, несмотря на все старания врачей, спасти! ноги было уже нельзя. Ему отняли обе ступни. Он долго лежал в госпитале, пока ему не сделали хорошие протезы, при помощи которых! он не как прежде, но всё-таки смог ходить. Казалось бы, ему осталось! только поехать домой, в маленький городок на Оке, где ждали его род*| ные. Но Шахов добился, чтобы его вернули в полк. Ему дали работу! в штабе полка, и ежедневно он завистливо провожал глазами вылетав j ших на штурмовку товарищей. Прошло несколько месяцев. Шахов часто ходил на аэродром — он забирался в кабину штурмовик ка и подолгу возился там. Наконец он подал рапорт командиру полка о том, что хочет и может летать: он всё проверил, протезы не могут служить препятствием. Командир полка сначала не хотел даже слушать его. Шахов настаивал и доказывал: он как одержимый добивался правя летать, потому что дело шло о счастье его жизни. А это счастье он видел единственно в том, чтобы лично продолжать воевать до тех пор, пока! будет длиться война. Сила его упорства была такова, что командир полка в конце концов согласился и подал командиру дивизии рапорта в котором поддерживал просьбу Шахова. Командир дивизии так же,1 как и командир полка, сначала не хотел об этом и слышать, но в желании Шахова была та русская сила духа, та решимость идти до конца, которую невозможно отвергнуть. Кончилось тем, что он поддержав перед штабом армии просьбу Шахова. Я не знаю, разрешили Шахову летать или нет, но когда я думаю о том, что мы непременно победим, я вспоминаю Шахова."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В воспоминаниях о своем военном детстве Э. Шим поднимает проблему страданий человека в годы войны, страданий не только физических, но и психологических, нравственных. Ему, одиннадцатилетнему подростку, пришлось переносить голод, видеть, как работает на износ его мать, чтобы хоть как-то выжить в тяжелое военное время, самому выполнять всю работу по дому. В предложении 6 он пишет: «До каменных мозолей я копался на огороде, рубил дрова, носил с реки воду». По мнению автора, военные годы – это годы тяжелейших испытаний, когда весь народ выживает из последних сил. Но физические страдания можно выдержать. Гораздо тяжелее нравственные страдания, которые пришлось пережить герою. Глядя на голодную, уставшую до изнеможения мать, мальчик испытывает такие муки, что «сердце разрывалось на части, и в горле комом стояли слезы…» (предложение 31). Самые прекрасные моменты детства убивает в душе героя война, голод и страдания. Отправившись на охоту, мальчик наяву увидел сказку, когда ранним утром от росы и солнечного света сверкало все вокруг, а тетерева казались волшебными жар-птицами. Но досмотреть ее он не мог, так как вспомнил, что «жар-птицы» – это петухи, которых можно съесть. И чем больше он принесет мяса, тем лучше. Я согласна с мнением Э. Шима. Война – это страшное бедствие, которое приносит огромные страдания людям. В романе Ф. Абрамова «Пряслины» так же описываются события военного времени. На жителей далекого от фронта сибирского села легли все тяготы по обеспечению армии и себя продовольствием. Работали не только старики и женщины. Работать приходилось и подросткам. Михаил Пряслин, главный герой романа, руководит целой бригадой школьников, работающих в колхозе. После занятий в школе, в выходные дни и на каникулах дети работали на полях, чтобы помочь фронту и собственным семьям. Михаил – старший в семье, отец погиб на фронте. А дома, кроме них с матерью, еще трое голодных ребятишек, которых нужно хоть как-то прокормить. В стихотворении К. Симонова «Майор привез мальчишку на лафете» десятилетний герой, сын майора, поседел от увиденного и пережитого в Бресте. Его мать погибла, отец был ранен. Самым надежным местом для ребенка оказался исцарапанный пулями лафет пушки. Война принесла ему страдания, которые не под силу вынести иному взрослому человеку. Она не жалеет никого: ни старого, ни малого. И мы должны сделать все возможное, чтобы такое бедствие больше не пришло к нашему народу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напиши сочинение - рассуждение на лингвистическую тему:"Разносклоняемые и нескло??яемые имена существительные".
Алгебра