Помогите с матаном 8 класс Решите номер 166 подробно описывая каждый шаг хотябы 1-2 ??ример остальные тоже Решите ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ

Математика

Помогите с матаном 8 класс Решите номер 166 подробно описывая каждый шаг хотябы 1-2 ??ример остальные тоже Решите ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ

Автор: Гость