Помогите с матаном 8 класс Решите номер 166 подробно описывая каждый шаг хотябы 1-2 ??ример остальные тоже Решите ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ
Математика
Помогите с матаном 8 класс Решите номер 166 подробно описывая каждый шаг хотябы 1-2 ??ример остальные тоже Решите ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ
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