Какая арифметическая оценка будет и цифр 222555543 ? Я прост тупой))00)(
Математика
Какая арифметическая оценка будет и цифр 222555543 ? Я прост тупой))00)(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+2+2+5+5+5+5+4+3=33/9=3.666666667
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