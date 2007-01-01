1-а3 /1+а при а= -0,5 дробь ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПЛИЗЗЗЗ
Алгебра
1-а3 /1+а при а= -0,5 дробь ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПЛИЗЗЗЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-3×(-0,5)/1+(-0,5)=1+1,5/0,5=2,5/0,5=5
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