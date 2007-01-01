Present Perfict Continuous amp; Present Perfect.Составить вопросительную и отрицательную форму. 1.I have done my homevork
Английский язык
Present Perfict Continuous amp; Present Perfect.Составить вопросительную и отрицательную форму. 1.I have done my homevork
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Present Perfict Continuous вопросительную Have I been doinge my homework? отрицательную I have not been doing my homework. Present Perfect вопросительную Have I done my homework? отрицательную I have not done my homework.
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