Периметр четырехугольника равен 52 см . одна его сторона равна 1дм 4 см , вторая на 5 см меньше первой , а третья на 8 см больше второй . найдите длину четвертой стороны?Помогите пожалуйста решить задачу.

Математика

Периметр четырехугольника равен 52 см . одна его сторона равна 1дм 4 см , вторая на 5 см меньше первой , а третья на 8 см больше второй . найдите длину четвертой стороны?Помогите пожалуйста решить задачу.

Автор: Гость