Периметр четырехугольника равен 52 см . одна его сторона равна 1дм 4 см , вторая на 5 см меньше первой , а третья на 8 см больше второй . найдите длину четвертой стороны?Помогите пожалуйста решить задачу.
Математика
Периметр четырехугольника равен 52 см . одна его сторона равна 1дм 4 см , вторая на 5 см меньше первой , а третья на 8 см больше второй . найдите длину четвертой стороны?Помогите пожалуйста решить задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 строна= 14см 2 сторона 14-5=9 см 3 сторона 9+8=17 см 52-14-9-17=12см-длина четвертой стороны
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