Периметр параллелограмма ABCD равен 80 см. А = 30о, а перпендикуляр ВН к прямой АD равен 7,5 см. Найдите стороны параллелограмма
Математика
Периметр параллелограмма ABCD равен 80 см. А = 30о, а перпендикуляр ВН к прямой АD равен 7,5 см. Найдите стороны параллелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=BH*2=15cm( катет лежащий напротив угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы). AB=CD=15 cm(у параллелограмма параллельные стороны равны) Р=80-АВ+CD=80-30=50. BC=AD=50/2=25cm.
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