Периметр прямоугольника 100 см. Длина - 30 см. Найди площадь прямоугольника. Помогите,пожалуйста...
Математика
Периметр прямоугольника 100 см. Длина - 30 см. Найди площадь прямоугольника. Помогите,пожалуйста...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=100см a=30cм b-? S-? Р=2*(a+b) P/2=a+b b=P/2-а b=100:2-30=20 см-ширина прямоугольника S=a*b S=30*20=600см2-площадь прямоугольника Ответ: 600см2
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