Периметр прямоугольника 120см.какие стороны могут быть у этого прямоугольника
Математика
Периметр прямоугольника 120см.какие стороны могут быть у этого прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 на 40 и 20 на 20 или 50 на 50 и 10 на 10
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