Значение слова седого карлу за колпак

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Значение слова седого карлу за колпак
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Автор: Гость
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Гость:
То что колпак если серый то и калпак тоже и получается за колпак
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