Периметр прямоугольника 72 см. Чему равны длина и ширина прямоугольника, если шири??а в 3 раза меньше, чем его длина?

Математика

Периметр прямоугольника 72 см. Чему равны длина и ширина прямоугольника, если шири??а в 3 раза меньше, чем его длина?

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