Периметр прямоугольника 72 см. Чему равны длина и ширина прямоугольника, если шири??а в 3 раза меньше, чем его длина?
Математика
Периметр прямоугольника 72 см. Чему равны длина и ширина прямоугольника, если шири??а в 3 раза меньше, чем его длина?
Ответ(ы):
Гость:
Ну для начала давайте составим уравнение. за х мы возьмем ширину, а 3х будет длина, периметр 72 см получаем уравнение: х + 3х = 72 4х=72 72:4 = 18 х=18(ширина) 18*3=54( длина) Проверяем: 54+18=72. Ответ: ширина 18 см, длина 54
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