Периметр прямоугольника равен 7дм найдите длину прямоугольника если ширина равна 12см 4мм
Математика
Периметр прямоугольника равен 7дм найдите длину прямоугольника если ширина равна 12см 4мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7дм=700мм 12см 4 мм=124мм 700-(124*2)=452 452:2=226мм
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