Кудрявые волосы-рецессивный признак, прямы-доменантный; светлые волосы-рецессивный, тумные-доменантный. У мужа светлые прямые волосы, у жены тёмные кудрявые. Каков генотип родителей, если в семье четверо детей, у всех прямые во...
Биология
Кудрявые волосы-рецессивный признак, прямы-доменантный; светлые волосы-рецессивный, тумные-доменантный. У мужа светлые прямые волосы, у жены тёмные кудрявые. Каков генотип родителей, если в семье четверо детей, у всех прямые волосы, у двоих тёмные волосы, у двоих светлые?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наверное только aa-маленькие 100% . Мать aa, отец Aa, но рецессивный значит дети aa
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