Кудрявые волосы-рецессивный признак, прямы-доменантный; светлые волосы-рецессивный, тумные-доменантный. У мужа светлые прямые волосы, у жены тёмные кудрявые. Каков генотип родителей, если в семье четверо детей, у всех прямые во...

Биология

Кудрявые волосы-рецессивный признак, прямы-доменантный; светлые волосы-рецессивный, тумные-доменантный. У мужа светлые прямые волосы, у жены тёмные кудрявые. Каков генотип родителей, если в семье четверо детей, у всех прямые волосы, у двоих тёмные волосы, у двоих светлые?

Автор: Гость