Скорость движения точка V(t)=24t-6t^2(м/с) Найти : -Путь пройденный за 3(три) секунды от ??ачала движения -за 3 (третью) секунду -от начала движения до остановки
Математика
Скорость движения точка V(t)=24t-6t^2(м/с) Найти : -Путь пройденный за 3(три) секунды от ??ачала движения -за 3 (третью) секунду -от начала движения до остановки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь это интеграл от скорости V = -6*t² + 24*t S = - 2*t³ + 12*t² Подставим время t=3 сек S3 = -2*27+12*9 = 108 - 54 = 54 м - ОТВЕТ 1 Подставим t=2 сек S2 = -2*8 + 12*4 = 48-16 = 32 м Разность - за третью секунду S3-S2 = 54 - 32 = 22 м - ОТВЕТ 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В трех мотках 97м проволоки. Если от первого мотка отрезать две целых 1/7м,от третьего одну целую 4/7м,то в каждом мотке останется поровну проволок...
Математика