Скорость движения точка V(t)=24t-6t^2(м/с) Найти : -Путь пройденный за 3(три) секунды от ??ачала движения -за 3 (третью) секунду -от начала движения до остановки

Математика
Скорость движения точка V(t)=24t-6t^2(м/с) Найти : -Путь пройденный за 3(три) секунды от ??ачала движения -за 3 (третью) секунду -от начала движения до остановки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь это интеграл от скорости V = -6*t² + 24*t S = - 2*t³ + 12*t² Подставим время t=3 сек S3 = -2*27+12*9  = 108 - 54 = 54  м - ОТВЕТ 1  Подставим t=2 сек S2 = -2*8 + 12*4 = 48-16 = 32 м Разность - за третью секунду S3-S2 = 54 - 32  = 22 м -  ОТВЕТ 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какая внешность и зарактер у главного героя в рассказе конь с розовой гривой
Ответить
Математика
В трех мотках 97м проволоки. Если от первого мотка отрезать две целых 1/7м,от третьего одну целую 4/7м,то в каждом мотке останется поровну проволок...
Ответить
Математика
Вырази v=36 км/ч в следующих единицах : м/ч, м/мин, м/с
Ответить
Русский язык
Тут есть непроверяемая орфограмма: заглавие, подзаголовок?
Ответить
Математика
Сколько метров в 7,2 км?
Ответить