Ребро куба равно 9.8см.Найдите объем куба
Математика
Ребро куба равно 9.8см.Найдите объем куба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем куба равен площади его основания, умноженной на высоту. Так как у куба все ребра равны, то V=a^3 = 9.8^3=941.192 куб./см
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