Периметр р/б треугольника равен 48 см,боковая сторона 15см. Найдите основание этого треугольника.
Геометрия
Периметр р/б треугольника равен 48 см,боковая сторона 15см. Найдите основание этого треугольника.
Ответ(ы):
Гость:
Бок.стороны р/б треугольника равны, значит основание равно 48-15-15=18 см.
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