Периметр ромба=8см,висота=1см.Знайдіть кути ромба

Геометрия
Периметр ромба=8см,висота=1см.Знайдіть кути ромба
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У ромба все стороны равны. АВ=8/4=2 см.  ΔАВК. По условию ВК⊥АD; ВК=1 см. sinA=BK/AB=1/2; ∠А=30°. ∠А+∠АВС=180°; ∠АВС=180-30=150°. Ответ: 30°; 150°.
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