Периметр трапеции равен 40 см, меньшее основание 10 см. Через конец меньшего основания проведена прямая, параллельная боковой стороне трапеции. Найдите периметр полученного треугольника.
Геометрия
Периметр трапеции равен 40 см, меньшее основание 10 см. Через конец меньшего основания проведена прямая, параллельная боковой стороне трапеции. Найдите периметр полученного треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От периметра надо отнять удвоенное меньшее основание 40-10-10=20 периметр треугольника
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