Перпендикулярны ли векторы m {15,3} и n {2,10} Можно с пояснением пожалуйста !
Геометрия
Перпендикулярны ли векторы m {15,3} и n {2,10} Можно с пояснением пожалуйста !
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