Помогите подчеркнуть подлежащее и сказуемое Зимний лес это чудесная волшебная сказка. я всегда хотел посетить его, чудеса там на каждом шагу. Вот заяц мечтает от лисы спрятаться. А вот и сама лиса заметает свои следы, но заяц ...

Русский язык

Помогите подчеркнуть подлежащее и сказуемое Зимний лес это чудесная волшебная сказка. я всегда хотел посетить его, чудеса там на каждом шагу. Вот заяц мечтает от лисы спрятаться. А вот и сама лиса заметает свои следы, но заяц ее не интересует.

Автор: Гость