Помогите подчеркнуть подлежащее и сказуемое Зимний лес это чудесная волшебная сказка. я всегда хотел посетить его, чудеса там на каждом шагу. Вот заяц мечтает от лисы спрятаться. А вот и сама лиса заметает свои следы, но заяц ...
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Помогите подчеркнуть подлежащее и сказуемое Зимний лес это чудесная волшебная сказка. я всегда хотел посетить его, чудеса там на каждом шагу. Вот заяц мечтает от лисы спрятаться. А вот и сама лиса заметает свои следы, но заяц ее не интересует.
Ответ(ы):
Гость:
Лес - подлежащее, сказка - сказуемое. Я - подлежащее, хотел посетить - сказуемое. Чудеса - подлежащее. Заяц - подлежащее, мечтает спрятаться - сказуемые. Лиса - подлежащее, заметает - сказуемое. Заяц - подлежащее, не интересует - сказуемое.
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