Периметр участка прямоугольной формы 300 метров. Его ширина 52 метра. Чему равна его площадь?
Математика
Периметр участка прямоугольной формы 300 метров. Его ширина 52 метра. Чему равна его площадь?
Ответ(ы):
Гость:
1) Найдем длину. S=2(a+b) 300=2(52+b) 52+b=150 b=150-52 b=98 см 2) Найдем площадь: P=ab P=98·52=509652*2=104(м) (300-104):2=98 (м) длина участка 52*98=5096 (м.кв.) площадь участка ОТВЕТ: P=5096
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