Первое рыбачье судно было в море четверо суток а второе трое суток на сколько часов больше было в море первое чем второе?
Математика
Первое рыбачье судно было в море четверо суток а второе трое суток на сколько часов больше было в море первое чем второе?
Ответ(ы):
Гость:
4 - 3=1(сут) на столько суток больше было в моте 1 судно, чем второе 24*1=24(часа) на столько часов больше
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